Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü en önemli rakiplerinden Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek lige tutunma adına dev bir adım attı. Kritik galibiyetin ardından 33 puana yükselen Bodrum FK tekrar düşme hattından çıktı. Diğer önemli rakibi Sivasspor'un da berabere kaldığı haftayı avantajlı bitiren yeşil-beyazlılar 30'uncu hafta sonunda 14'üncü sıraya yükseldi. Bodrum FK, 31 puanı bulunan Alanyaspor ve Sivasspor'a 2 puan fark atarken, 33 puanlı Kayserispor'un da averajla önüne geçmiş oldu.



Bodrum FK, Portekizli teknik patronu Jose Morais döneminde çıktığı 8 maçta 17 puan topladı. Bu periyotta Göztepe ve Adana Demirspor'la golsüz berabere kalıp, yalnız Fenerbahçe'ye evinde 4-2 yenilen Ege ekibi, Başakşehir, Hatayspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u mağlup etti. Bodrum Futbol Kulülü, Fenerbahçe maçı dışında oynadığı 7 maçta hiç gol yemedi. Morais döneminde tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynayan Bodrum FK, Trabzonspor'a deplasmanda uzatma dakikalarında 3-2 yenilerek yarı finalin de kapısından döndü.



MORAIS: ÇOK KRİTİK GALİBİYET ALDIK



Portekizli çalıştırıcı Alanyaspor galibiyetinin çok kritik olduğunu söyledi. Oyuncularının çok iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Morais, "Oyunun ilk yarısına baktığımız zaman bazı anlarda oyunu kontrol edebilirdik ama büyük bölümünde Alanyaspor daha üstün olan taraftı. Girdikleri pozisyonları da değerlendirirsek ilk yarının 0-0 bitmesi bizim için iyi bir sonuçtu." dedi



'MUTLUYUZ AMA İŞİMİZ BİTMEDİ'



Morais, devre arasında organizasyonu değiştirme fırsatı bulduklarını belirterek, "İkinci yarıda bu değişiklikle oyunun kontrolünü biraz daha ele aldık. Duran toptan bir gol bulduk. Zor bir maçtı. Duran toptan bulduğumuz golle fark yaratabildik. Bunun üzerinde zaten çalışıyorduk. Bu şekilde de golü bulmak bizim için önemliydi. Duygusal yoğunluğun yüksek olduğu bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz ama henüz işimiz bitmedi" diye konuştu.



ALİ AYTEMUR İLKİ YAŞADI



Takımına 81'inci dakikada attığı kafa golüyle galibiyeti getiren kaptanlardan Ali Aytemur da kariyerinde bir ilki yaşadı. 1'inci Lig'den bu yana kadrosunda yer aldığı Bodrum FK'da 3'üncü sezonunu geçiren 29 yaşındaki stoper Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı. İnegölspor altyapısından yetişen deneyimli oyuncu, Gaziantep FK, Silivrispor, İstanbulspor ve 1461 Trabzon formalarını da terletti. Bodrum FK'ya altın değerinde 3 puanı kazandıran Ali Aytemur bu sezon Bodrum FK'da 25 maça çıkıp istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.



