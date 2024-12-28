Bodrum FK, Kenan Özer ile yollarını ayırdı

Sipay Bodrum FK, 37 yaşındaki oyuncusu Kenan Özer ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK, Kenan Özer ile yollarını ayırdı
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28 Aralık 2024 00:47
Son güncelleme 28 Aralık 2024 00:48
Sipay Bodrum FK, 37 yaşındaki oyuncusu Kenan Özer ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından video kliple yapılan paylaşımda, "Kaptanımız Kenan Özer, tesislerimize gelerek takımımız, teknik ekibimiz ve kulüp personellerimizle vedalaştı." ifadesine yer verildi.

Videoda ise Kenan Özer'in duygusal bir konuşma yaparak teknik direktör Volkan Demirel ve futbolcularla tek tek vedalaştığı, ardından da tesisten ayrıldığı görülüyor.

Volkan Demirel ise Kenan Özer'e takıma verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

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