Bodrum FK evinde kral

1'inci Lig'de Manisa FK'yı 2-0 mağlup ederek 20 puanla dördüncü sıraya tırmanan Bodrum FK, bu sezon evindeki müthiş performansıyla yarışa tutundu.



Deplasmanda istikrarsız bir grafik sergilemesine rağmen iç sahada üst üste 4'üncü maçını da kazanan Bodrum ekibinin evinde bu yıl çıktığı 5 karşılaşmada bileği hiç bükülmedi. Son 3 deplasmanda galip gelemeyip bu periyotta gurbette yalnız 1 puan alabilmesine rağmen evinde çıktığı art arda 4 maçı firesiz 12 puanla geçen yeşil-beyazlılar, Süper Lig yarışını bırakmadı. Bodrum FK'nın ligde ikinci sıradaki Kocaelispor'la arasında yalnız 3 puanlık fark bulunuyor.

Maçın ardından, "Oyuncularım maçın başından sonuna kadar çok istediler ve iyi oynadılar, doğru oynadılar" diyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kritik önemdeki bir mücadeleye çıktık. Rakibimiz sezon başında tamamen şampiyon olmak için kurulan bir takımdı. Bizim sezon başından beri inişli çıkışlı bir grafiğimiz var. Ama özellikle bu maçta bunu kırdığımızı düşünüyorum. Oyuncularımız hepsini teker teker tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir maçı kazandığımızı düşünüyorum" diye konuştu.