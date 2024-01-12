Bodrum FK evinde Giresunspor'la oynayacak

1. Ligde Bodrum Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk haftasında Giresunspor'u ağırlayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bodrum FK evinde Giresunspor'la oynayacak
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12 Ocak 2024 13:35
1'inci Lig'de 2023-2024 sezonun ilk yarısını 29 puanla 5'inci sırada tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk haftasında cumartesi günü evinde düşme hattında yer alan Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Bodrum ekibinde sakatlığı süren sol bek Eren Albayrak maçta görev alamayacak. Devre arasında takıma dahil olan yeni transferler Ahmet Aslan, Furkan Apaydın ve Eray Akar ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 300, kapalı 100, maraton ve kale arkası 75, misafir tribünü ise 95 TL olarak belirlendi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, son olarak iç sahada Göztepe'yi 3-0 yendiklerini belirterek, "İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz. Zorlu bir maraton bizi bekliyor. İyi bir başlangıç yapacağız" dedi. 
 
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