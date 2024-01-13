Bodrum FK evinde farklı galip!

Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçında Bodrum FK evinde Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK evinde farklı galip!
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13 Ocak 2024 15:30
Son güncelleme 13 Ocak 2024 15:58
Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçında Bodrum FK evinde Bitexen Giresunspor'u konuk etti.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı. 

Bodrum ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 31. dakikada Kenan Özer, 81. dakikada Burak Çoban ve 85. dakikada Samet Yalçın  kaydetti. 

Bu galibiyetle birlikte 32 puana ulaşan Ege ekibi, zirve yarışına tutundu. Üst üste 7. yenilgisini alan Giresunspor ise 9 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Bodrum FK, deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Giresunspor ise Çorum FK'yı konuk edecek.
Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yunus Dursun, Oğuz Terzi, Egemen Savran

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Erkan Değişmez (Dk. 74 Halil İbrahim Sevinç), Samet Yalçın, Kenan Özer, Omar Imeri (Dk 83 Ali Eren İyican), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed (Dk. 63 Ahmet Aslan), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 74 Haqı Osman), Furkan Apaydın, Burak Çoban (Dk. 83 Eray Akar)

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Çekdar Orhan, Şahin Dik, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 84 Muhammet Turan), Kadir Seven, Mehmet Keskin, Enishan Ceylan (Dk. 84 Kasım Alperen Köşker), Ahmet Lütfü Kara (Dk. 46 Mert Han Kurt), Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç

Goller: Dk. 3 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 31 Kenan Özer, Dk. 81 Burak Çoban, Dk. 85 Samet Yalçın (Bodrum FK)

Sarı kart: Dk. 25 Mehmet Keskin, Dk. 63 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor), Dk. 63 Musah Mohammed, Dk. 79 Furkan Apaydın (Bodrum FK)

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