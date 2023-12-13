Bodrum FK evinde bonkörleşti

Futbolda 1'inci Lig'de geçen sezon final oynayan, bu sene de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrum FK, Play-Off hattındaki yerini korumasına rağmen son maçlarda evinde puanları dağıtmaya başladı.

Bu sezon özellikle iç sahada rakiplerine kolay kolay geçit vermeyen yeşil-beyazlılar taraftarının önünde son iki maçta ise 5 puan kaybetti. İlk olarak Adanaspor'a 1-0 yenilip evindeki ilk yenilgisi alan Bodrum FK, geçen hafta da Tuzlaspor'la 90+5'inci dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Sahasında yaşadığı kayıplar nedeniyle üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Bodrum FK, lider Eyüpspor'un 14, 2'nci Kocaelispor'un 7 ve 3'üncü Göztepe'nin 4 puan gerisine düştü.

Zirve takipçisi Kocaelispor'la deplasmanda oynayacağı maça hazırlanan yeşil-beyazlı ekip ligde 25 puanla Play-Off hattında 6'ncı sırada yer alıyor.