Bodrum FK, Eray Akar'ı transfer etti

Trendyol 1'inci Lig'deki Muğla temsilcisi Bodrum FK, ara transferde Afyonspor'dan 20 yaşındaki forvet Eray Akar'ı renklerine bağladı.

Haber; AA
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Bodrum FK, Eray Akar'ı transfer etti
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06 Ocak 2024 15:50
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden HES İlaç Afyonspor forması giyen Eray Akar ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Akar'ın bu sezon 12 maçta forma giydiği, futbolcunun Antalya'daki kampa katıldığı ifade edildi.

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