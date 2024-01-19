Bodrum FK'de hedef 3'te 3!

Bodrum FK, Erzurumspor'u mağlup ederek ligde arka arkaya 3. galibiyetini almak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK'de hedef 3'te 3!
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19 Ocak 2024 13:19
1'inci Lig'de Göztepe galibiyetiyle devre arasına girip ikinci yarının ilk haftasında ise Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Bodrum FK, cumartesi 19'uncu hafta müsabakasında Erzurumspor FK'ya konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bodrum FK'da tedavisi devam eden sol bek Eren Albayrak, Erzurum'da forma giyemeyecek.

Kupadan elendikten sonra tamamen lige odaklandıklarını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. Zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ligde 4'üncü sıradayız. Kazanıp yerimizi daha da sağlama almak istiyoruz, takımıma güveniyorum" diye konuştu.

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