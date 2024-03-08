Bodrum FK'de Arda Çetin ameliyat oldu

1. Lig ekibi Bodrum FK'de genç futbolcu Arda Çetin apandisit ameliyatı oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bodrum FK'de Arda Çetin ameliyat oldu
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08 Mart 2024 15:50
1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde Arda Çetin apandisit ameliyatı oldu.

Yeşil-beyazlı kulüp, genç futbolcunun durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bodrum FK'nın açıklamasında, "Futbolcumuz Arda Çetin'e akut apandisit teşhisi konmuş ve başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Arda Çetin'e geçmiş olsun temennisiyle, acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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