Bodrum FK'dan Dejvi Bregu atağı

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlamayı başaran Bodrum FK'da transfer çalışmaları sürüyor.



Bu sezon geride kalan süreçte hücumda istediği etkinliği sahaya yansıtmakta zorlanan yeşil-beyazlılar bu bölgede alternatifi artırmak istiyor.



Teknik direktör İsmet Taşdemir'in kanatlardan daha fazla skor katkısı almak istediği belirtilirken, kurmayların son olarak Ümraniyespor'da forma giyen ve 1 Ocak itibariyle takımıyla sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Arnavut sol kanat oyuncusu Dejvi Bregu'yu gündeme aldığı iddia edildi.



Bu sezon 12 mücadelede görev yapan deneyimli futbolcu 1 gol kaydederken, 1 de asist yaptı.



2.5 SEZONDUR TÜRKİYE'DE



Bodrum Futbol Kulübü'nün transfer listesine aldığı belirtilen Arnavut futbolcu son 2.5 sezondur Türkiye'de 1. Lig'de top koşturuyor. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonunda Boluspor'da forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, yaz transfer döneminde ise Ümraniyespor'a imza atmıştı. Kariyerine ülkesi Arnavutluk'un Flamurtari FC takımında başlayan Bregu, KS Luftetari, KF Skenderbeu ve KF Teuta ekiplerinde oynadı. Yeşil-beyazlıların ara transferde en az 3-4 futbolcuyu daha kadrosuna katmak istediği de gelen haberler arasında.









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