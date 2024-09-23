Bodrum FK'da Taulant Seferi tam isabet!

Bodrum FK'nın yeni transferi Taulant Seferi, Hatayspor'a attığı golle takımına Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini kazandırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum FK'da Taulant Seferi tam isabet!
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23 Eylül 2024 13:32
Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenerek 6 puana ulaşan ve düşme hattından çıkan Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni transferi Taulant Seferi, yeşil-beyazlıların yüzünü güldürdü.
 Transfer döneminin son günlerinden FC Baniyas'tan takıma dahil olan Arnavut forvet, Hatayspor karşılaşmasında galibiyeti getiren golü kaydetti.

İlk olarak 5'inci haftadaki Başakşehir müsabakasında forma giyen 27 yaşındaki golcü, Hatayspor maçına ise ilk 11'de başladı. Kanatlarda da görev yapabilen Seferi 27'nci dakikada Hatayspor ağlarını havalandırdı. Seferi'nin golüyle 3 puanı kapan Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini de elde etmiş oldu.

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