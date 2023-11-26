Bodrum FK'da moraller bozuldu

1'inci Lig'de Bodrum FK, milli aranın ardından evinde oynadığı Adanaspor karşılaşmasını 1-0 kaybederek ilk mağlubiyetini aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK'da moraller bozuldu
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26 Kasım 2023 13:41
1'inci Lig'de üst sıraları hedefleyen Bodrum FK, milli aranın ardından evinde oynadığı Adanaspor karşılaşmasını 1-0 kaybederek avantaj yitirdi.

Bu sezon evinde de ilk mağlubiyetini alan yeşil-beyazlılar 21 puanda kaldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yaptığı değerlendirmede maçın ilk yarısını iyi oynadıklarını ikinci devrede ise oyundan koptuklarını söyledi.

Çok sayıda pozisyonu değerlendiremediklerini belirten Taşdemir, "Kalemize gelinmeden maalesef bir gol yedik. Bu tip maçların doğasında var. Özellikle ilk yarıdaki oyun çok doğru ve iyiydi. Sadece gol noktalarında beceriksiz kaldık. İkinci yarı bir ara oyundan koptuk. Neticesinde de kendi hatamızdan bir gol yedik ve maçı mağlup bitirdik, üzgünüz. Bizim için iyi bir hafta olmadı. Yaptığımız hatalardan ders alıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

 

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