Bodrum FK'da iki ayrılık resmileşti

1. Lig ekibi Bodrum FK'de Muhammed Gönülaçar ve Habib Biçer takımdan ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bodrum FK'da iki ayrılık resmileşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2024 15:38
1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla 5'inci basamakta bitiren Bodrum Futbol Kulübü'nde iki futbolcu resmen takımdan ayrıldı.

Devre bitiminde kulübe veda eden yeşil-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Muhammed Gönülaçar, 2'nci Lig temsilcisi Vanspor'un yolunu tuttu. Yaz döneminde Denizlispor'dan gelen Muhammed 13 lig maçında yeşil-beyazlı formayı terletti. Muhammed, toplam 765 dakika süre aldı.

Ege ekibi 19 yaşındaki Habib Biçer'i ise Orduspor 1927 takımına kiraladı. Genç futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Habib Biçer 1.5 yıllığına Orduspor 1967'ye kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery