Bodrum FK, 90+7'de Gençlerbirliği'ni yıktı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Bodrum FK, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Bodrum FK, 90+7'de Gençlerbirliği'ni yıktı
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28 Ocak 2024 15:41
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında İsmet Taşdemir'in ekibi Bodrum FK ile Sinan Kaloğlu'nun yönetimindeki Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bodrum FK 1-0 kazanırken galibiyet golünü Osman Haqi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK puanını 35'e yükseltirken, Gençlerbirliği 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olurken, Gençlerbirliği evinde Çorum FK'yi ağırlayacak.

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