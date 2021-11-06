Bodrum Enduro Dağ Bisikleti yarışları başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Enduro Dağ Bisikleti" yarışları gerçekleştiriliyor.Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübünce ilçede düzenlenen ve iki gün sürecek yarışlar, Çamlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı.Üç etaptan oluşan yarışmanın ilk gününde sporcular, zorlu dağ parkurunda mücadele etti.Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Yunanistan, Macaristan ve Bulgaristan'dan 60'tan fazla yerli ve yabancı profesyonel sporcunun katıldığı etkinlik, ilgi gördü.BODASK Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Sorumlusu Oğuzhan Soylu, basın mensuplarına, amaçlarının dağ bisikletini ve Leleg yolunu tanıtmak olduğunu söyledi.Organizasyona yerli ve yabancı sporcuların ilgisinin yoğun olduğunu vurgulayan Soylu, sporcuların yaklaşık 40 kilometre pedal çevireceğini ifade etti.Organizasyon, yarın sona erecek.