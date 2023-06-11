Bodrum'dan Karakaya'ya büyük destek

Spor Toto 1.Lig takımlarından Bodrumspor'da başkan Rıza Karakaya, play-off finalinde kaybedilmesi sonrası istifa edeceğinin sinyallerini vermişti. Camia ve taraftardan başkan Karakaya'ya tam destek geldi.

Haber; DHA
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Bodrum'dan Karakaya'ya büyük destek
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11 Haziran 2023 13:27
Son güncelleme 11 Haziran 2023 13:31
Spor Toto 1.Lig'de Play-off Finalin'de Pendikspor'a 2-1 kaybederek Süper Lige çıkma şansını kaybeden Bodrumspor'da başkan Rıza Karakaya'nın istifa edebileceği konuşuluyordu. Buna karşın camia başkan Karakaya'nın gitmesini istemiyor.

Sosyal medya hesabından, "Aynı yalanlardan yoruldum, sağlık problemlerim var. Bodrumspor için bugüne kadar dayandım" açıklamasıyla gündeme gelen Karakaya'ya hem camia hem de Bodrumsporlu taraftarlardan, 'Bizi bırakma' mesajı geldi.

Bodrumspor'da 12 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Rıza Karakayı'yı ikna etmek yoğun caba sarf eden camia 13 Haziran Salı gününe kilitlendi. Rıza Karakaya'nın salı günü dernek genel kurul toplantısına katılacağı ve kesin kararını açıklayacağı kaydedildi. 
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