Bodrum'da sessiz maç

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrum'da sessiz maç
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06 Nisan 2024 15:53
Son güncelleme 06 Nisan 2024 15:54
Trendyol 1. Lig'de 29. haftasında Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. 
 Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

Bu sonucun ardından Bodrumspor puanını 48'e Ankara Keçiörengücü ise 33'e yükseltti. 

Bodrum FK gelecek hafta Adanaspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek. 

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 69 Mustafa Erdilman), Ahmet Aslan (Dk. 46 Brazao), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar), Cenk Şen (Dk. 82 Furkan Apaydın) Burak Çoban (Dk. 82 Haqi Osman)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Dk. 90 Arda Şengül), Camara (Dk. 82 Selim Ilgaz), Mikail Okyar, Erkan Eyibil (Dk. 63 Bardhi), Ahmet Yazar (Dk. 63 Dembele), Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Traore

Sarı kartlar: Dk. 20 Erkan Eyibil, Dk. 83 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 53 Musah Mohammed, Dk. 59 Samet Yalçın, Dk. 85 Ali Aytemur (Bodrum FK)

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