Bodrum'da Avrupa Kupası Yelken Yarışları'nın ilk etabı yapıldı

Bodrum'da Avrupa Kupası Yelken Yarışları'nda ILCA sınıfında düzenlenen yarışlarda 12 ülkeden 118 sporcu mücadele etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bodrum'da Avrupa Kupası Yelken Yarışları'nın ilk etabı yapıldı
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27 Ocak 2025 14:51
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ILCA sınıfındaki Avrupa Kupası Yelken Yarışları'nın ilk ayak organizasyonu gerçekleştirildi.

Yelkende ILCA'nın (Uluslararası Laser Sınıf Birliği) Avrupa'daki koordinasyonunu sağlayan EurILCA'nın düzenlediği yarışlarda, Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkeden 118 sporcu yelken açtı.

10 etaplık seriden oluşan ve Türkiye'de ilk kez bir etabı düzenlenen yarışlara katılanlar, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinin ev sahipliğinde İçmeler mevkisi açıklarında mücadele etti.

Yarışların ardından düzenlenen törenle farklı kategorilerde dereceye girenlere kupaları verildi.

ILCA 7 genel sıralamada Umut Eyriparmak birinci, Monako'dan Moutout Jeremy ikinci, Mustafacan Öztuncel de üçüncü oldu.

ILCA 6 erkeklerde Kutsal Güneş Kurnaz, kadınlarda Ecem Güzel birincilik elde ederken, ILCA 4'de ise erkeklerde Sadrihan Süer, kızlarda Derin Bartan ilk sırada yer aldı.

Yarışların ikinci ayağının 28 Şubat-2 Mart'ta Slovenya'nın Koper kentinde yapılacağı belirtildi.

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