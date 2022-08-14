Bodrum cephesi mutlu; 'Galibiyet ilk devre belli oldu'

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 yenen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, bu galibiyetin güzel bir başlangıç olduğunu söyledi.



Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendileri için önemli bir maç olduğunu, ilk defa bulundukları bir ligde ilk maçlarını yaptıklarını dile getirdi.



Galip gelmeyi çok istediklerini ifade eden Taşdemir, "Bunu ilk yarı çok belli ettik zaten. Oyunun genelinde de çok iyi oynayan oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Bizim için çok güzel bir başlangıç oldu. Lig uzun bir maraton, başlangıç iyi inşallah devamı da bu şekilde gelir." dedi.



Sahada olan takımın geçen yıl oynanan Play-Off takımıyla hemen hemen aynı olduğunu ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:



"Sadece bir oyuncumuz değişikti, Recep oynadı sadece. Ama gelen arkadaşlarımız var. Hazır olmayan arkadaşlarımız var. Geçen yıldan cezalı olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bizim bir oyun karakterimiz var. Bu oyun karakterimize de yakın oyuncu arkadaşlarımız. Dolayısıyla da onların kendi karakterimize adapte edip aynı şekilde sürdürebilirsek bizim için çok daha güzel olabilir. Bu yıl bünyemize kattığımız bütün arkadaşlarımızdan hep bir beklentimiz var. Vereceklerine inanıyoruz. Ama bu bir zaman meselesi. Geçen seneden beri kurduğumuz bir oyun şablonu şekli var. Ona biraz alışmaları da biraz zaman alabilir. Ama çoğu çok tecrübeli oyuncular. Bu oyuncuların Bodrumspor'a faydalı olabileceklerine inanıyorum ki o yüzden buradalar."





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