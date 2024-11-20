Bodrum Basketbol, Piestanske Cajky'yi ağırlayacak

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, EuroCup Women da E Grubu beşinci haftasında 21 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Piestanske Cajky ekibini konuk edecek.



Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.



Dört takımın yer aldığı grupta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Bodrum Basketbol, üçüncü sırada bulunuyor.



Henüz galibiyeti bulunmayan Piestanske Cajky ise son sırada yer alıyor.



