Bodrum Basketbol, Piestanske Cajky'yi ağırlayacak

EuroCup Women 'da Bodrum Basketbol, 21 Kasım Perşembe günü Piestanske Cajky'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bodrum Basketbol, Piestanske Cajky'yi ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2024 11:51
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, EuroCup Women da E Grubu beşinci haftasında 21 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Piestanske Cajky ekibini konuk edecek.

Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Dört takımın yer aldığı grupta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Bodrum Basketbol, üçüncü sırada bulunuyor.

Henüz galibiyeti bulunmayan Piestanske Cajky ise son sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery