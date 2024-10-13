Bodrum Basketbol evinde galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, BOTAŞ'ı 79-71 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bodrum Basketbol evinde galip
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13 Ekim 2024 18:10
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, BOTAŞ'ı 79-71 mağlup etti.

 Salon: Bodrum

Hakemler: Nazlı Siçil Güngör, Burak Pehlivan, Hakkı Ünver

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 20, Başak Gemalmaz, Thomas 11, Juskaite 12, Krajisnik 10, Li 20, Melis Gülcan 4, Yağmur Kübra Taşar 2

BOTAŞ: Buket Ünal, Cave 21, Allen 18, Rana Uçar 2, Büşra Akbaş 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Melike Yalçınyaya 4, Damiris Dantas 13, Saliha Mandıracı

1. Periyot: 20-15

Devre: 38-35

3. Periyot: 60-51

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