Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 kaybetmesinin ardından kaçırdığı para belli oldu...
Beşiktaş, eğer dün kazansaydı 500 bin Euro'luk galibiyet primini de kasasına koyacaktı. Ancak alınan yenilgiden ötürü Siyah Beyazlılar, bu primi alma şansını kaybetti.
3 maçta 1 puan alan Beşiktaş, Konferans Ligi'nin ödül havuzuna göre 166 bin Euro'yu kasasına koydu.
Beşiktaş, eğer dün kazansaydı 500 bin Euro'luk galibiyet primini de kasasına koyacaktı. Ancak alınan yenilgiden ötürü Siyah Beyazlılar, bu primi alma şansını kaybetti.
3 maçta 1 puan alan Beşiktaş, Konferans Ligi'nin ödül havuzuna göre 166 bin Euro'yu kasasına koydu.