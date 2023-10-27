29 Ekim

Bodo yenilgisi sonrası Beşiktaş'ın kaçırdığı para

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 yenilmesinin ardından kaçırdığı para ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Bodo yenilgisi sonrası Beşiktaş'ın kaçırdığı para
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27 Ekim 2023 14:04
Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 kaybetmesinin ardından kaçırdığı para belli oldu...

Beşiktaş, eğer dün kazansaydı 500 bin Euro'luk galibiyet primini de kasasına koyacaktı. Ancak alınan yenilgiden ötürü Siyah Beyazlılar, bu primi alma şansını kaybetti.

3 maçta 1 puan alan Beşiktaş, Konferans Ligi'nin ödül havuzuna göre 166 bin Euro'yu kasasına koydu. 




 
 

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