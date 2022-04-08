Bodo Glimt'ten Roma'ya yine geçit yok!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma, deplasmanda Bodo Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bodo Glimt'ten Roma'ya yine geçit yok!
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07 Nisan 2022 23:57
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Roma, deplasmanda Bodo Glimt ile karşı karşıya geldi.

Norveçte oynanan karşılaşmayı Bodo Glimt 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Roma, karşılaşmada 43. dakikada Lorenzo Pellegrini ile öne geçerken, Bodo Glimt ise bu gole 56. dakikada Brice Wembangomo ve 89. dakikada Hugo Veltesen ile karşılık verdi.

Norveç temsilcisi, daha önce de gruplarda Roma'yı kendi sahasında 6-1 mağlup etmiş, deplasmanda ise 2-2 berabere kalmıştı.

İki takım arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması 14 Nisan'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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