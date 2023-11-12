Norveç Ligi 28. hafta karşılaşmasında Bodo/Glimt kendi evinde ağırladığı Aalesund'u 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Bodo/Glimt'i galibiyeti getiren golü 37. dakikada Nikolai Hopland (kk) kaydetti.
Bodo/Glimt aldığı bu galibiyetle puanını 67'ye yükseltip liderliğini sürdürürken, Aalesund ise 18 puanla son sırada yer aldı.
Bodo/Glimt'i galibiyeti getiren golü 37. dakikada Nikolai Hopland (kk) kaydetti.
Bodo/Glimt aldığı bu galibiyetle puanını 67'ye yükseltip liderliğini sürdürürken, Aalesund ise 18 puanla son sırada yer aldı.
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