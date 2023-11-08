Bodo'dan Beşiktaş yorumu: ''İşimiz kolay olmayacak''

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Bodo/Glimt'in başarılı oyuncusu Albert Gronbaek, Perşembe günü oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Bodo'dan Beşiktaş yorumu: ''İşimiz kolay olmayacak''
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08 Kasım 2023 09:17
Son güncelleme 08 Kasım 2023 09:32
UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın Bodo/Glimt ile oynadığı ilk maçta Norveç ekibinin ilk golünü atan Albert Gronbaek, Perşembe günü oynayacakları mücadele öncesi temkinli konuştu.

Tecrübeli orta saha, "İstanbul'da zor bir maça çıkacağız. Beşiktaş bu sezon beklentilerin altında kalmış olabilir ancak Avrupa'da ismi olan bir kulüp" dedi.

Gronbaek ayrıca "Beşiktaş stadının atmosferini hepimiz biliyoruz. Zor olacağından hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki genç orta sahanın ismi Galatasaray ile anılmaya başlanmıştı. 



 

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