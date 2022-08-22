Boccia Milli Takımı, Polonya'da yarışacak

Türkiye Boccia Milli Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılım gösterecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boccia Milli Takımı, Polonya'da yarışacak
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22 Ağustos 2022 18:55
Polonya Boccia Challenger Turnuvası 23 Ağustos Salı günü başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 23-28 Ağustos'ta Poznan'da düzenlenecek organizasyona 17 ülkeden sporcular katılacak.

Turnuvada Türkiye'yi Öner Bozbıyık, Ersoy Turp, Havva Alyurt, Mehmet Emir Ateş, Fatma Gürbüzer ve Yahya Gürbüzer temsil edecek.

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