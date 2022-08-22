Boccia Milli Takımı, Polonya'da yarışacak

Polonya Boccia Challenger Turnuvası 23 Ağustos Salı günü başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 23-28 Ağustos'ta Poznan'da düzenlenecek organizasyona 17 ülkeden sporcular katılacak.
Turnuvada Türkiye'yi Öner Bozbıyık, Ersoy Turp, Havva Alyurt, Mehmet Emir Ateş, Fatma Gürbüzer ve Yahya Gürbüzer temsil edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 23-28 Ağustos'ta Poznan'da düzenlenecek organizasyona 17 ülkeden sporcular katılacak.
Turnuvada Türkiye'yi Öner Bozbıyık, Ersoy Turp, Havva Alyurt, Mehmet Emir Ateş, Fatma Gürbüzer ve Yahya Gürbüzer temsil edecek.
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