Boccia Milli Takımı'nın hazırlıkları sürüyor!

Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, hazırlıklarına Aksaray'da devam ediyor.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2022 tarihinde Hollanda'da yapılacak Boccia Challenger şampiyonasına katılacak milliler, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (THOM) çalışmalarına devam ediyor.
22 sporcu yer aldığı kamp 11 Haziran Cumartesi günü sona erecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2022 tarihinde Hollanda'da yapılacak Boccia Challenger şampiyonasına katılacak milliler, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (THOM) çalışmalarına devam ediyor.
22 sporcu yer aldığı kamp 11 Haziran Cumartesi günü sona erecek.
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