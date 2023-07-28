Boccia branşı, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonuna bağlandı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, boccia branşının federasyonlarına bağlandığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boccia branşı, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonuna bağlandı
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28 Temmuz 2023 14:15
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, boccia branşının federasyonlarına bağlandığını duyurdu.

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boccenin 5. disiplini ve Paralimpik Oyunlar programının kuruluşundan beri değişmez parçası olan boccianın federasyonumuza bağlanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ederim." ifadelerini kullandı.

Boccia branşı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun bünyesinde yer alıyordu.

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