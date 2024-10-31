Bocce Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefi '7'de 7'

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Asbaşkanı Faik Kapsız, Mersin'de bugün başlayan Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda milli sporculardan tüm kategorilerde altın madalya beklediklerini söyledi.



TBBDF Asbaşkanı Kapsız, Mersin'de 2 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek gerçekleşecek şampiyonaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Antalya'da 23-27 Ekim'de düzenlenen Dünya Raffa Şampiyonası'na 36 ülkeden 150 sporcunun katıldığını anımsatan Kapsız, boccede uluslararası organizasyonların Türkiye'de geleneksel haline geldiğini belirtti.



Mersin'de 2022'de 37 ülke 52 takımdan yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla yapılan Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları (Raffa-Volo) ile bocce tarihinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıldığına dikkati çeken Kapsız, "Raffa ve voloyu birlikte yapmıştık. Dünyada ilk defa böyle bir organizasyonu gerçekleştirmiştik. Şimdi de burada Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nı düzenliyoruz." dedi.



"Sporcularımıza güveniyoruz"



Kapsız, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın "kıyasıya" geçeceğini ifade etti.



Sporcular 7 kategoride yarışacağını aktaran Kapsız, "Bu yarışların tamamından altın madalya bekliyoruz. İyi hazırlandık. Sporcularımıza güveniyoruz. Dünyada belirli bir seviyeye ulaştık. Artık 'bocce' denilince Türkiye de o klasmanın içine girmeye başladı. Gittiğimiz her şampiyonadan mutlaka madalyalarla dönüyoruz. İnşallah bu şampiyonada da madalyaları burada bırakacağız." diye konuştu.



Kapsız, şampiyonada milli takım adına yarışacak tüm sporcuların hedefe odaklandığını vurguladı.



Organizasyon için çeşitli ülkelerden gelen katılımcılardan övgüler aldıklarını ifade eden Kapsız, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şampiyonaya Türkiye dahil 11 ülke katılıyor. Bu organizasyonları defalarca yaptık. Gerçekten bu işi iyi yapıyoruz. Başka ülkelere gidip oralardaki organizasyonları da gördük. Yemesi, içmesi, konaklaması neyi varsa ülkemizin gücünü organizasyonlardaki başarılarla gösteriyoruz. Ekip çalışmasını iyi yapıyoruz."



7 kategoride 6 milli sporcu madalya mücadelesi veriyor



Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.



Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde gerçekleşen organizasyonda, röle karışık kategorilerinde erkek sporcular da ter dökecek.



Organizasyonda Türkiye'yi İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın temsil edecek.



