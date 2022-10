Bocce Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ilklerin peşinde

Bu sezon tarihinin en başarılı dönemini yaşayan Bocce Milli Takımı, Cezayir'de 25 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronzla en fazla madalya kazandı. Milli sporcular, Konya'da 9-18 Ağustos'ta düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 10 madalya kazanma başarısını gösterdi.



Mersin'deki Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları için kente kampa giren ay-yıldızlı sporcular, organizasyon için son hazırlıklarını yapıyor. Şampiyonada milli formayla ter dökecek 14 sporcu da madalyalar kazanarak bir ilke imza atmak istiyor.



- "2022'ye altınlarla noktayı koymak istiyoruz"



Bocce Milli Takımı Antrenörü Niyazi Kutlay, AA muhabirine, bu sezon tarihi başarılara imza attıklarını söyledi.



Sezon boyunca sevinci ve gururu bir arada yaşadıklarını anlatan Kutlay, "2022 yılı bocce için mükemmel geçti. Gerçekten performanslara dayalı branşlarda çok güzel madalyalar aldık. Akdeniz Oyunları'nda tarihimizin en yüksek madalya seviyesine ulaştık. İtalya, Fransa ve Hırvatistan gibi ülkeleri geride bırakarak birinci olduk. İslami Dayanışma Oyunları'nda da rekorlarla gelen altın madalyalar bizi de ülkemizi de mutlu etti." ifadelerini kullandı.



Kutlay, Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nın odaklandıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Volo ve raffanın aynı anda yapıldığı dünya şampiyonasıyla da 2022'ye altınlarla noktayı koymak istiyoruz. 14 sporcumuz var. Bunlar Türkiye'nin en kariyerli ve kaliteli sporcuları. Hem heyecanlıyız hem de sahadaki adaptasyon sürecimiz devam ediyor. O altına ulaşmak için kalbim kıpır kıpır atıyor. Sporcularımıza inancım tam. 4'ü altın olmak üzere 10 madalya hedefliyoruz. Dünya devleri burada olacak. Çok büyük bir organizasyon. İyiyi isteyen ve ona konsantre olanın altına uzanacağını düşünüyorum."



- Takım kaptanı Mehmet: "Sporcuların hepsinin hedefi çok yüksek"



Milli takım kaptanı Mehmet Karataş da 2022'yi boccenin "altın yılı" olarak nitelendirdiklerini aktardı.



Şampiyonaya hazır olduklarını belirten Mehmet, "Böyle bir organizasyon ilk kez düzenleniyor. Hem raffa hem de volo disiplininde dünyadaki bütün sporcular Mersin'e gelecek. Sporcuların hepsinin hedefi çok yüksek. Benim de hedefim madalya almak. Takımızda çok tecrübeli sporcular var. En yeni başlayanının 10 yıllık macerası var. Benim gönlümdeki şey herkesin altın madalya alması ve buradan güzel şekilde ayrılmamız." diye konuştu.



Kariyerinde dünya üçüncülüğü başarısı olan ay-yıldızlı sporculardan Muhammet Yılmaz Duran da organizasyonda madalya kazanmak istediğini dile getirdi.



Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan milli bocceci Bahar Çil, bu sezonun hem milli takım hem de kendisi adına bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Şimdi hedefim dünya şampiyonası. Umarım bu organizasyonda da ülkemi en iyi şekilde temsil edebilirim. Şampiyonluğun altına düşmek istemiyoruz, çünkü gerçekten boccede çok iyi yerlere gelebiliriz. Hepimiz çok başarılı sporcularız. Hedefimiz şampiyonluk kazanmak. Umarım bu şampiyonluğu da elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



- Mehmet Can: "Son noktayı güzel koymak istiyorum"



14 Türkiye şampiyonluğu, 4 dünya üçüncülüğü ile bir kez de dünya kupası ikinciliği bulunan milli sporcu Mehmet Can da şunları kaydetti:



"2019'dan sonra tekrar kendi evimizdeyiz. Artık son virajdayız. Takımda durumlar iyi. Çok iyi bir sezon geçirdim. Son noktayı güzel koymak istiyorum. Bu yüzden hedeflerimde final koşmak ve nasipse şampiyonluk var. Kendi evimizin avantajını kullanmak istiyoruz. Çok iyi çalıştık. Hepimiz iyi sporcular olduğumuz için buradayız. Umarım her şey dilediğimiz gibi olur."





