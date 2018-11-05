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Boca - River kapışması ev yaktı!

Libertadores Finali'nde ilk kez birbirlerine rakip olan Boca Juniors ve River Plate'de taraftarların kavgasının bedeli ağır oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Boca - River kapışması ev yaktı!
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05 Kasım 2018 19:38
Arjantin'in iki köklü takımı Boca Juniors ve River Plate, Libertadores Finali'nde ilk kez birbirlerine rakip oldu. İki maç sonunda Güney Amerika'nın en büyüğü belli olacakken iki takım taraftarları arasındaki kavgalar da başladı.

Arjantin'de Boca Juniors ve River Plate taraftarları arasında çıkan kavgada iki kişi ''Boca mı, River mı daha iyi?'' kavgası etti.

Kavganın sonunda bir taraftar, rakip takımın taraftarının evini ateşe verdi. Arjantin basınının haberine göre olayda herhangi bir ölüm yaşanmadı.

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