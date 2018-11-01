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Boca - River finali öncesi ilk sözler!

Copa Libertadores finalinde tarihte ilk kez Boca Juniors ile River Plate karşı karşıya gelecek. Final öncesi tansiyonu yükselten açıklamalar ise şimdiden gelmeye başladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Boca - River finali öncesi ilk sözler!
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01 Kasım 2018 16:54
Arjantin'in iki ezeli rakibi Boca Juniors ile River Plate, tarihlerinde ilk kez Copa Libertadores finalinde karşı karşıya geldi. Superclasico öncesi ilk açıklamalar ise geldi.

Boca Juniors'un forveti Ramon Abila, tarihte ilk kez finalde karşılaşacakları ezeli rakiplerine mesaj gönderirken ''Bu Superclasico, daha önceki derbilere benzemeyecek. Bu derbi, çok daha farklı olacak. Kazanmak için şansımız %50-50.'' sözlerini kullandı.

Copa Libertadores finalinde ilk maç 7 Kasım'da Boca'nın sahası La Bombonera'da oynanacak. Rövanş maçı ise 28 Kasım'da River'ın evi Monumental de Nunez'da olacak.

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