Arjantin'in iki ezeli rakibiile, tarihlerinde ilk kez Copa Libertadores finalinde karşı karşıya geldi. Superclasico öncesi ilk açıklamalar ise geldi.Boca Juniors'un forveti, tarihte ilk kez finalde karşılaşacakları ezeli rakiplerine mesaj gönderirken ''Bu Superclasico, daha önceki derbilere benzemeyecek. Bu derbi, çok daha farklı olacak. Kazanmak için şansımız %50-50.'' sözlerini kullandı.Copa Libertadores finalinde ilk maç 7 Kasım'da Boca'nın sahası La Bombonera'da oynanacak. Rövanş maçı ise 28 Kasım'da River'ın evi Monumental de Nunez'da olacak.