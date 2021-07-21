Boca Libertadores'ten elendi, maç sonunda olay çıktı

Libertadores Kupası'na katılma elemelerinde Atletico Mineiro ile Boca Juniors'un karşı karşıya geldiği maç olaylı sona erdi.



Penaltı atışları sonunda Atletico Mineiro tur atlarken Boca Juniors cephesinde öfke vardı. Maçın ardından Boca Juniorslu futbolcuların hakem odasını basmaya çalışmasıyla alevlenen olaylarda iki takım oyuncularının ve Arjantin ekibinin futbolcularının güvenlik güçleriyle fiziki temasa girdiği görüntüler ortaya çıktı.



Karşılaşmada VAR kararı ile verilmeyen gol Boca Juniors cephesinde büyük tepkiye neden olurken Bocalı futbolcu Diego Gonzalez yaptığı açıklamada, "Maçı herkes izlesin ve elenmemizin sebebi neymiş görsün. Güzel bir gol bulduk, ilk maçı da kazanmayı biz hak etmiştik. Canımız yanıyor, Conmebol hakemlere artık göz atmalı" diyerek görüşlerini aktardı.



Maçın ardından yapılan açıklamada ise futbolcular ve teknik ekip de dahil olmak üzere tüm Boca Juniors kafilesinin polis merkezine götürülerek sorgulanacağını ancak herhangi bir tutuklama yapılmayacağı aktarıldı.



Normal süresi 0-0 sona erek karşılaşmada penaltı atışlarına gidilirken Atletico kalecisi Everson 2 penaltı kurtarıp final penaltısını da ağlara gönderdi ve maçın kahramanı oldu.



