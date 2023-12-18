Boca Juniors'un yeni başkanı Riquelme

Arjantin'de Boca Juniors'un yeni başkanı ülkenin önemli futbol figürlerinden Juan Roman Riquelme oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Boca Juniors'un yeni başkanı Riquelme
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18 Aralık 2023 13:43
Arjantin'in önemli ekiplerinden Boca Juniors'un yeni başkanı Juan Roman Riquelme oldu.

Efsane futbolcu, Arjantin futbol tarihinde en yüksek oyuyla Boca Juniors'un yeni başkanı seçildi.

Arjantin basını, Boca Juniors'ta yapılan seçimde 43 bin 367 kişinin oy kullandığını, Riquelme'nin oyların yüzde 63,7'sini aldığı yazdı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Arjantin futbol tarihinin en çok oy alan başkanını tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Boca Juniors'ta 43 bin kişinin katıldığı seçimin, Barcelona'da 57 bin kişinin katıldığı başkanlık seçiminden sonra dünyada en çok oy kullanılan seçim olduğu kaydedildi.

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