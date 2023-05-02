Boca Juniors'un yaz rüyası: Mauro Icardi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için yurt dışından kötü haberler geliyor. Sarı kırmzılı takımda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların transferini istediği Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Boca Juniors'un yaz rüyası: Mauro Icardi
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02 Mayıs 2023 10:41
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin yeniden dikkatini çeken Mauro Icardi için İspanyol basınından bir iddia daha ortaya atıldı.

Haberde; Arjantin'in en büyük kulüplerinden biri olan Boca Juniors'ın yaz aylarında Icardi'yi kadrosuna katmak istediğinin altı çizildi.

Boca yönetiminin Edinson Cavani'yi transfer edememesinin taraftarlarda hayal kırıklığı yarattığına ve verilen yıldız transfer sözünün Icardi ile tutulacağına vurgu yapılan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Boca, transfer piyasasının açılmasını bekliyor."

"BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Haberin detayında şu ifadelere yer verildi:

"Görünüşe göre kadrosunu güçlendirmek isteyen G.Amerika temsilcisinin hedefindeki isim Icardi, şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyiyor. Ancak Boca Juniors ona göz dikti. Boca, Edinson Cavani transferinde başarısız olduktan sonra bir atılıma geçti. Icardi, Boca Juniors'a büyük katkı sağlayacaktır. Arjantinli forvet, Avrupa'daki kariyerine son verirse, Jorge Almiron liderliğindeki takımın bir parçası olabilir."

G.SARAY DA PSG İLE MASADA

Taraftarın sevgilisi olan yıldız golcü için G.Saray da Fransız Paris St. Germain ile görüşmelerini sürdürüyor. Icardi, G.Saray'da kalmak istediğini açıklamıştı.

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