Bobby Jackson, Philly'de Nurse'ün yanında görev alacak!

NBA'in tecrübeli oyuncusu ve asistan koçu Bobby Jackson'ın, Philadelphia 76ers'ta başantrenör Nick Nurse'ün kadrosuna katıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bobby Jackson, Philly'de Nurse'ün yanında görev alacak!
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12 Haziran 2023 15:16
NBA'in tecrübeli oyuncusu ve asistan koçu Bobby Jackson'ın, Philadelphia 76ers'ta başantrenör Nick Nurse'ün kadrosuna katıldığı bildirildi.

Jackson, son iki sezonu Sacramento Kings'in G League ekibi Stockton Kings'de başantrenör olarak geçirmişti.

Bundan önce Jackson, Kings'te üç sezon yardımcı antrenörlük yapmıştı.

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