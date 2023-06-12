NBA'in tecrübeli oyuncusu ve asistan koçu Bobby Jackson'ın, Philadelphia 76ers'ta başantrenör Nick Nurse'ün kadrosuna katıldığı bildirildi.
Jackson, son iki sezonu Sacramento Kings'in G League ekibi Stockton Kings'de başantrenör olarak geçirmişti.
Bundan önce Jackson, Kings'te üç sezon yardımcı antrenörlük yapmıştı.
Jackson, son iki sezonu Sacramento Kings'in G League ekibi Stockton Kings'de başantrenör olarak geçirmişti.
Bundan önce Jackson, Kings'te üç sezon yardımcı antrenörlük yapmıştı.
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