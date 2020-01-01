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Boban: "Luka ve ben, Salak ile Avanak gibiyiz"

Dallas Mavericks pivotu Boban Marjanovic, takım arkadaşı Luka Doncic ile arasındaki özel bağ hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks pivotu Boban Marjanovic, takım arkadaşı Luka Doncic ile arasındaki özel bağ hakkında konuştu.

Doncic ve Kristaps Porzingis'in önderliğindeki Mavericks, önümüzdeki sezon öncesinde dikkat edilmesi gereken, en heyecan verici takımlardan biri olarak görülüyor

Dahası, Mavs'in benchteki pivotu olarak bilinen Marjanovic, Doncic ile arasında çok özel bir bağ kurmuş durumda.

Boban, Sloven yıldızla ilişkisi sorulduğunda, muhabirlere şu yanıtı verdi:

"Salak ile Avanak gibiyiz. Kimin hangisi olduğunu siz tahmin edin. Kişiliğimiz böyle, hep eğleniyoruz. Daha önce de beraberken çok eğleniyoruz demiştim. Birbirimizi trolleyebilmek için medyayı kullanma şansına sahip olmamız harika. İnsanlara işimizden ne kadar zevk aldığımızı gösterebiliyoruz. Çok iyi vakit geçiriyoruz çünkü esasında hala birer çocuğuz ve yaptığımız işi çok seviyoruz. Ayrıca birlikte oynamaktan zevk alıyoruz."


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