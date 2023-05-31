Golden State Warriors genel menajeri ve basketbol operasyonları başkanı Bob Myers, takımla geçirdiği 12 sezon sonrasında görevinden ayrıldı.



Kararı sonrasında takım sahibi Joe Lacob'la düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Myers, kararının ardında parasal durumlar olmadığını ve başka takımlardan gelen yüklü meblağlı teklifleri reddettiğini söyledi:



"Zamanı gelmişti. Mesele para değildi. Çok para kazandım zaten. Çok para da teklif edilmişti. Takım çok iyi durumda, Joe'nun bir yere gittiği yok ve harika bir koçumuz var. Tarihin en iyi oyuncularından biri olan Steph Curry de takımda. Yani ekibin geleceği inanılmaz derecede parlak."



Kariyerinde iki kez Yılın Yöneticisi seçilmiş olan 48 yaşındaki Myers, takım sahipleri Joe Lacob ve Peter Guber tarafından GM yardımcısı olarak Nisan 2011'de işe alınmıştı. Myers, işe alınmasından yalnızca bir yıl sonra hızlı bir şekilde başrole terfi etmiş ve sonunda Warriors'ın 2015-22 arasında dört NBA şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmuştu.



Myers'ın takımdaki görev süresi boyunca alınan önemli kararlar arasında eski Yılın Savunmacısı ödülü sahibi Draymond Green'in draft edilmesi, başantrenör Steve Kerr'ün işe alınması, Kevin Durant'in takıma getirlimesi ve Andre Iguodala'nın takas edilmesi yer alıyor. Takımın Stephen Curry ve Klay Thompson'dan oluşan yıldız backcourt ikilisi Myers'ın görev süresinden önce draft edilmiş olsa da, 48 yaşındaki yönetici ikiliyi kazançlı kontratlarla kariyerleri boyunca Bay Area'da tutmayı başarmıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Myers'ın geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılma olasılığı üzerine Kerr'ü, Green'i, Curry'yi ve Thompson'ı bilgilendirdiğini belirtti.



Lacob'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olan oğlu Kirk ve 15 yıllık NBA veteranı ve basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Mike Dunleavy Jr. için daha büyük roller araması bekleniyor.



Myers son olarak, profesyonel kariyerindeki bir sonraki adımından emin olmadığını sözlerine ekledi.



"Belki bir süreliğine bir şey yapmamak bana iyi gelir. Ama çalışma hayatımın sona erdiğini zannetmiyorum. İlla ki bir şeyler yaparım."



