Boateng'in kaderi kendi elinde

Beşiktaş'ın devre arasında 350 bin Euro maaşla kiraladığı Kevin Prince Boateng gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Bunun için yapması gereken de kalan 8 maçın 6'sında 45 dakika ve üzeri forma giymesi.



Zira 33 yaşındaki Ganalı'nın kontratında 10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar maddesi var.



Boateng 4 maçta bu kriteri yerine getirdi. Ancak sözleşmesinin uzaması halinde Boateng yıllık 1 milyon 750 bin Euro alacak ki bu da yönetimi düşündürüyor.



Ayrıca Ganalı'nın yaşı da bir başka büyük handikap. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, Boateng'ten son derece memnun ve oyun planında ona Ljajic'ten daha çok önem veriyor. Bu da Boateng'in forma giyme ve gelecek sezon Beşiktaş'ta kalma umudunu arttırıyor.







