Boateng'in eşi Melissa: "Seks açıklamam yanlıştı"

Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta gündem olan seks sözleri hakkında yıllar sonra konuştu

Haber; Sporx.com dış haberler
Boateng'in eşi Melissa: 'Seks açıklamam yanlıştı'
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02 Mayıs 2020 12:26
Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, 2012'de Boateng'in sık sakatlanmasının günde yaklaşık 10 kez seks yapmaları olduğunu açıklayarak, "Günde yaklaşık 10 kez birlikte oluyoruz ve Boateng bu nedenle biraz sık sakatlanıyor" sözlerini kullanmıştı.

Bu konu hakkında yıllar sonra bir itiraf geldi.

Melissa Satta yatak odası sırlarını paylaşmanın doğru olmadığını söyleyerek, "Futbolda söylediklerine dikkat etmek zorundasın, özellikle de seks söz konusu olduğunda, nasıl bir kasırgaya dönüştüğünü hayal edemezsin. Günde 10 kez ilişkiye girmemiz beni seks bağımlısı yapmıyor" dedi.







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