Boateng'den Zlatan Ibrahimovic ve Milan sözleri

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng, Milan'dan takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic ile ilgili konuştu.Boateng açıklamasında Milan'dan yeniden ayrılacağı iddia edilen Zlatan Ibrahimovic'in takıma katacağı çok şey olduğunu söyleyerek yıldız isimle geçirdiği günleri anlattı.Boateng Ibrahimovic'in çok sevdiği bir arkadaşı olduğunu söyleyerek, "diye konuştu. Ibrahimovic ile birlikte oynadığı günleri anlatan Boateng," sözlerini kullandı.Aynı zamanda doğum yeri Almanya olan Boateng, yeni sezonda Ralf Rangnick'in gelmesi durumunda Milan'a çok faydalı olabileceğini söyleyerek, "Milan'a yardımcı olabilir çünkü o futbola ve geleceğe bakar. Çok zeki bir insandır ve çok detaylı düşünür. Yaptıkları zaten bunu kanıtlıyor. Oyuncularla nasıl konuşacağını biliyor. Onun anahtarı da bu" sözlerini sarf etti.