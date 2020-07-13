Boateng, Sergen Yalçın'ın planlarını bozdu!

Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, ateş hattındaki Yeni Malatyaspor ile yapacağı zorlu karşılaşma öncesi Kevin Prince Boateng şokuyla sarsıldı. Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Douglas ile sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson'dan yoksun olan Kartal'da, Ganalı futbolcu Malatya'ya götürülmedi. Hazır olmayan Dorukhan da İstanbul'da bırakıldı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa maçından sonra sol aşil tendonunda ağrı hisseden Boateng'e, muayene ve tetkikleri neticesinde "aşil tendinopatisi" teşhisi konulduğu duyuruldu. Dün sabah bir daha kontrolden geçirilen deneyimli futbolcunun tedavisine devam edilmesine karar verildiği belirtildi. Kasımpaşa maçının ilk yarısında sakatlanan ve sağ dizinde darbeye bağlı doku zedelenmesi belirlenen Gökhan Gönül ise dün sürpriz biçimde takımla çalıştı. Tecrübeli sağ bek karşılaşmanın kadrosuna da dahil edildi.



Boateng'in sakatlığı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın tüm hesaplarını bozdu. Atiba ve Ljajic'in yokluğunda Ganalı oyuncuya ilk 11'de forma vermeyi düşünen Yalçın, planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Buna göre savunmanın önünde Necip'e forma verecek olan siyah-beyazlı hocanın orta sahayı Lens, Elneny, Boyd ve Diaby'den oluşturması bekleniyor. Burak'ın yokluğunda Güven'i sahaya sürecek olan Sergen Yalçın, kendisini iyi hissetmesi halinde sağ bekte yine Gökhan Gönül'e görev verecek. Aksi halde bu bölgede Lens yer alacak.



DERBİ ÖNCESİ SARI TEHLİKE



Kartal'da, Yeni Malatyaspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Jeremain Lens, Mohamed Elneny, Kevin N'Koudou, Caner Erkin ve Domagoj Vida bugün kart görmeleri halinde 19 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynanacak sezonun son derbisinde forma giyemeyecek.



