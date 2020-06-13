Boateng paylaşımı; "Hangi gezegenden geldin?"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng'in antrenmanda attığı golü, İspanya basının önde gelen kuruluşlarından Marca, "Hangi gezegenden geldin?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

, Fotoğraf; AA
Boateng paylaşımı; 'Hangi gezegenden geldin?'
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13 Haziran 2020 11:50
Beşiktaş'ın Ganalı yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng'in antrenmanda attığı golün yankıları büyüyor.

Önceki gün siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, "Kevin Prince Boateng iftiharla sunar" notuyla paylaşılan video, dün de Marca'da yer aldı.

İspanyol gazetesinin sosyal medya hesabından 33 yaşındaki yıldızın görüntüleri, "Kevin-Prince Boateng, hangi gezegenden geldin? mesajıyla yayımlandı.

Gönderi, kısa sürede yüksek oranda beğeni ve paylaşım aldı. 



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