Boateng: "Kaka transfer için beni aradı"

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng beş yıl önce Orlando City'ye transferinin yakın olduğunu ancak gitmediğini dile getirdi.

Haber; NTVSpor
Boateng: 'Kaka transfer için beni aradı'
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08 Mayıs 2020 14:47
Beşiktaş'ın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Kevin Prince Boateng, geçmişe dair transfer itirafında bulundu

ABD'de yayın yapan futbol temalı radyo kanalı SiriusXM FC'ye konuşan Boateng, ''5 yıl önce Orlando City'ye çok yakındım. Bana teklif yaptılar ancak karar vermem için 10 saatim vardı. Bir baba, eş ve futbolcu olarak düşüneceğimi söyledim ama teklifi reddettim çünkü yeterli süre yoktu'' dedi.

O dönem Orlando'da forma giyen Kaka ile görüştüğünü de söyleyen Boateng, ''Kaka beni aradı ve Orlando'ya davet etti. Bana 'Dinle, buraya gel. Harika bir şehir ve futbol daha iyi' dedi.'' şeklinde konuştu.

Kevin Prince Boateng, MLS'i sevdiğini ve gelecekte ABD'de oynamak istediğini belirterek geleceğe dair sinyaller de verdi 

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