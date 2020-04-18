Boateng, İtalya'da kapak oldu

Beşiktaşlı Boateng ve ailesi, İtalya'da bir dergiye Beşiktaş forması ile kapak pozu verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Boateng, İtalya'da kapak oldu
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18 Nisan 2020 11:20
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Boateng, İtalya'da bugün piyasaya çıkacak olan Sports Week'in kapağına eşi Melissa Satta ve oğlu Maddox ile siyah-beyazlı formalarıyla poz verdi.

İtalya'da karantina başlamadan önce oğlu ile beraber eşinin yanına gelen Melissa Satta, bir süre Türkiye'de kalmış sonra tüm aile Beşiktaş'ın verdiği özel izinle yeniden yurt dışına gitmişti.



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