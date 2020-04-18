Boateng, İtalya'da kapak oldu

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Boateng, İtalya'da bugün piyasaya çıkacak olan Sports Week'in kapağına eşi Melissa Satta ve oğlu Maddox ile siyah-beyazlı formalarıyla poz verdi.İtalya'da karantina başlamadan önce oğlu ile beraber eşinin yanına gelen Melissa Satta, bir süre Türkiye'de kalmış sonra tüm aile Beşiktaş'ın verdiği özel izinle yeniden yurt dışına gitmişti.