Boateng, İtalya'da kapak oldu

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Boateng, İtalya'da bugün piyasaya çıkacak olan Sports Week'in kapağına eşi Melissa Satta ve oğlu Maddox ile siyah-beyazlı formalarıyla poz verdi.
İtalya'da karantina başlamadan önce oğlu ile beraber eşinin yanına gelen Melissa Satta, bir süre Türkiye'de kalmış sonra tüm aile Beşiktaş'ın verdiği özel izinle yeniden yurt dışına gitmişti.
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İtalya'da karantina başlamadan önce oğlu ile beraber eşinin yanına gelen Melissa Satta, bir süre Türkiye'de kalmış sonra tüm aile Beşiktaş'ın verdiği özel izinle yeniden yurt dışına gitmişti.
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