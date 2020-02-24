Ara transfer döneminin son günü Fiorentina'dan kiralık olarak kadroya katılan, oynadığı pozitif futbolla alkış toplamaya devam ediyor. Trabzonspor maçında kaydettiği şık golün yanı sıra Vida'nın kaydettiği ikinci golde büyük pay sahibi olan Ganalı yıldızın performansını değerlendiren siyah-beyazlılar, "Boateng'i iyi ki almışız" yorumunu yaptı.Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın gayretleriyle transferin son günü yarım sezon için 325 bin euroya kadroya katılan Boateng'in çok önemli bir hücum oyuncusu olduğunu aktaran yöneticiler, "" diye konuştukları aktarıldı.Bu arada siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki sezonun forvet hattını belirlemek için çalışma yürüttüğü ve eldeki hücum oyuncularının kalan haftalardaki performansına göre kadroyu yeniden yapılandıracağı ifade edildi.