Boateng: "Futbol her zaman adil değildir"

Trabzonspor maçında fileleri havalandıran Boateng maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
Boateng: 'Futbol her zaman adil değildir'
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22 Şubat 2020 22:19
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Kevin-Prince Boateng mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL BAZEN ADİL DEĞİL"

Boateng, "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz, maçın tamamında iyi olan bizdik, oyuna tamamen hükmettik ve tüm maçta takım halinde harika bir performans ortaya koyduk. Futbol bazen böyledir, her zaman adil değildir, bazen küçük detaylar, büyük fark yaratır. Bu akşam da böyle oldu." dedi.

"GOLDEN SONRA DARBE ALDIM"

Siyah beyazlı oyuncu ayrıca, "Golü attığım pozisyonda savunma oyuncusundan bir darbe aldım kafama, bir baş dönmesi oldu ama ciddi gözükmüyor." sözlerini kullandı

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