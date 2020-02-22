Boateng: 'Futbol her zaman adil değildir'

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldıBeşiktaş'ta yeni transferlerden Kevin-Prince Boateng mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Boateng, "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz, maçın tamamında iyi olan bizdik, oyuna tamamen hükmettik ve tüm maçta takım halinde harika bir performans ortaya koyduk. Futbol bazen böyledir, her zaman adil değildir, bazen küçük detaylar, büyük fark yaratır. Bu akşam da böyle oldu." dedi.Siyah beyazlı oyuncu ayrıca, "Golü attığım pozisyonda savunma oyuncusundan bir darbe aldım kafama, bir baş dönmesi oldu ama ciddi gözükmüyor." sözlerini kullandı