Boateng, eşi ve çocuğuyla Türkiye'den ayrıldı!

Ganalı futbolcu ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı çağrı ve İstanbul Valiliği'nin verdiği izinle Almanya'nın yolunu tuttu. Boateng'in yanı sıra ülkelerine giden tüm yabancılar, İstanbul'a dönüşte 14 gün süreyle ev karantinasına girmek zorunda kalacakBeşiktaş Yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ev karantinasında bulunan yabancı futbolcuların çağrıldıkları zaman geri dönmek koşuluyla ülkelerine gitmelerine izin verirken, bu hakkı kullanan ilk isim Kevin Prince Boateng oldu. Ganalı yıldız dün öğle saatlerinde eşi ve çocuğuyla birlikte Türkiye'den ayrıldı.Özel jetle İstanbul'dan ayrılan Boateng'in daha önce uzun süre yaşadığı Almanya'ya gittiği öğrenildi. Ganalı olan oyuncunun Süper Lig'in durumu ve antrenmanların başlangıç tarihiyle ilgili bir karar verilene kadar Almanya'da kalmayı planladığı ifade edildi.Beşiktaş'ta futbolcuların ülkelerine gidip gelme süreçleri de belirlendi. Buna göre gitmek isteyen oyuncu kendi ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı yaptıracak ve bu çağrı doğrultusunda İstanbul Valiliği'nden izin alarak tıpkı Boateng gibi özel uçakla 'Tahliye Uçuşu' konumuyla Türkiye'den ayrılabilecek. Yabancı oyuncular dönüşte ise 14 gün ev karantinasına girecek. Futbolcular tahmini antrenman başlama tarihine göre en az 15 gün öncesinden geri çağrılacak.Beşiktaş'ta, Boateng'in ardından Jeremain Lens'in ülkesine gideceği bildirildi Hollandalı futbolcunun özel izin ve tahliye uçuşu ile birkaç gün içinde ülkesine gitmesi bekleniyor.