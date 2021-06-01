Boateng'e Fenerbahçe, Roma ve Monaco talip

Bayern'le sözleşmesi biten Jerome Boateng'e Türkiye'den Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma ve Monaco'nun istediği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Boateng'e Fenerbahçe, Roma ve Monaco talip
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01 Haziran 2021 09:29
Bayern Münih ile yollarını ayıran Jerome Boateng'e Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma ve Monaco'nun teklif yaptığı kaydedildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde Bayern Münih'e veda eden Jerome Boateng'e en ciddi taliplerin Fransa'dan Monaco ile İtalya'dan Roma olduğu kaydedildi. Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan Alman stoper konusunda en dikkat çekici tekliflerin bu iki kulüpten geldiği aktarıldı.

Özellikle Roma'da Jose Mourinho'nun savunmada tecrübeli bir isim istemesi nedeniyle Boateng'i istediği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Geçen sezon Bayern'de 39 maçta forma giyen Boateng 2 gol 1 asistle katkı yapmıştı.

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