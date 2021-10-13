Boateng'den eleştirilere yanıt: 'Messi ya da Ronaldo olmaya gelmedim'

Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in futbolcusu Kevin Prince Boateng, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Frankfurt maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



"UMARIM İYİ KARŞILANIRIM"



Frankfurt'ta iyi karşılanmayı beklediğini söyleyen Boateng, "Frankfurt maçını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım beni iyi karşılarlar. Kazanmamız gereken bir maç. Maçtan önce eski takım arkadaşlarımlar birbirimize sarılabiliriz ancak saha içerisinde arkadaş olmayacağız." dedi.



"BİR FIRSATIMIZ VAR"



Takımının ayağa kalkmak için bir fırsatı olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Zor bir durumdayız ama ayağa kalkma fırsatımız var. Kazandığınız maçlardan ya da kolay engellerden sonra gelişmezsiniz. Zor olan engelleri aştığınızda ya da yenilgiler aldığınızda gelişim gösterirsiniz." şeklinde konuştu.



"TAKIM DESTEK VERİYOR"



Takımın lideri olarak görülmesi hakkında yorumu sorulan Boateng, "Takımdan tam destek alıyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli." cevabını verdi.



"MESSI YA DA RONALDO OLMAYA GELMEDİM"



Hertha Berlin'deki performansı hakkında konuşan Ganalı futbolcu, "Kariyerimde övülmekten çok eleştirildim. İyi oynayamıyor olabilirim, bunu görebiliyorum. Neyi daha iyi yapabilirim diye sürekli çalışıyorum. İnsanlar şunu anlamalı; buraya her maçı tek başına kazanan, goller atan, asistler yapan 25 yaşındaki Boateng olarak gelmedim. Bunu ben de kulüp de biliyordu. Buraya Messi ya da Ronaldo olmak için gelmedim." ifadelerini kullandı.



Bu sezon takımıyla 6 resmi maça çıkan Boateng, gol ya da asist katkısı üretemedi.



Boateng, ülkemizde 2019/20 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ta da forma giymişti.





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